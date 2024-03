Familiengeschichte zum Nachschlagen Er hat auch die Urgroßeltern der Gerolsteiner und Rockeskyller aufgespürt

Ob Ürzig, Manderscherscheid oder Kinheim/ Kindel. Wer in diesen Orten auf der Suche nach seinen Vorfahren ist, kommt an Karl. G. Oehms nicht vorbei. Seit vielen Jahren erarbeitet der Trierer Familienbücher, in denen Kirchenbücher und Standesamtsakten aufgearbeitet werden. Mit ein wenig Blättern kann man in den Büchern herausfinden, woher der eigene Urgroßvater kam, wie viele Geschwister die Großmutter hatte oder warum es in manchen Dörfern einen Familiennamen besonders häufig gibt.