Jugend : Raus in die Natur heißt es für die Kinder

Daun (red) In den Sommerferien organisiert das Familienforum Vulkaneifel in Kooperation mit dem Kreisjugendamt Vulkaneifel wieder eine Kinderferien-Betreuung in den letzten beiden Ferienwochen. Mit dieser Maßnahme nutzt das Kreisjugendamt die Landesförderung der Ferienbetreuung für Schulkinder dafür, dass eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch in den großen Ferien gewährleistet wird.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken