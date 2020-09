Ferienprogramm : Herbstferien in der Vulkaneifel

Daun In den Herbstferien organisiert das Familien-Forum Vulkaneifel in Kooperation mit dem Kreisjugendamt erneut eine Kinderferien-Betreuung.

Von Montag, 12. Oktober, bis zum Freitag, 23. Oktobe, jeweils montags bis freitags, heißt es dann für alle Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren: „Raus in die Natur“. Rund um die Grillhütte des Eifelvereins, in der Alten Darscheider Straße in Daun wird ein erlebnis­pädagogisches Programm angeboten. Das Ferienprogramm beginnt täglich um 8.30 Uhr und endet um 16.30 Uhr. Bei Bedarf können die Kinder ab 8 Uhr in Empfang genommen und bis 17 Uhr vom Betreuer-Team betreut werden. Selbst­verständlich können die Kinder auch vor 16.30 Uhr abgeholt werden.