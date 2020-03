Kriminalität in der Vulkaneifel: Fast 70 Prozent der Fälle werden aufgeklärt

Kostenpflichtiger Inhalt: Kriminalität in der Vulkaneifel

Daun/Gerolstein/Kelberg Mehr Fälle als 2018: Die Polizeiinspektion Daun verzeichnet für das vergangene Jahr einen Anstieg der Straftaten. Positiv wird gewertet, dass mehr als zwei Drittel davon aufgeklärt werden konnten.

Gerne wird die Vulkaneifel als Krimiland vermarktet und hat mit Hillesheim sogar eine „Krimi-Hauptstadt“ auserkoren. Aber Fiktion und Realität gehen weit auseinander, wirklich kriminell geht es in den von der Polizeiinspektion (PI) Daun betreuten drei Verbandsgemeinden (siehe Infobox) nicht zu, auch wenn im vergangenen Jahr mehr Straftaten verzeichnet wurden als 2018. Konkret bedeutet das einen Anstieg um 418 Fälle auf 2803 gegenüber 2385 im Jahr 2018.

Den höheren Fallzahlen steht laut der am Montag veröffentlichten Kriminalitätsstatistik der PI eine um ein Prozent gestiegene Aufklärungsquote von von 69,6 Prozent gegenüber. Aus Sicht von Herbert Etzig, stellvertretender Leiter der PI, ist das „eine insgesamt sehr hohe Qute, wenn mehr als zwei Drittel aller registrierten Straftaten aufgeklärt werden.“ Mit spektakulären Fällen aus dem vergangen Jahr kann er nicht aufwarten.

2018 konnten insgesamt 1359 Tatverdächtige (2018: 1304) ermittelt werden. 1020 waren männlich (2018: 996) und 339 weiblich (2018: 308). Der Anteil der nichtdeutschen Tatverdächtigen lag bei 205 Personen, was einem Anteil von 15 Prozent entspricht.

Es bleibt also dabei: Die Vulkaneifel ist ein relativ ruhiges Fleckchen, was die Kriminalität angeht.

Mehr Diebe und Vandalen in der Eifel unterwegs

Zahl der Wohnungseinbrüche gestiegen: Im vergangenen Jahr hat es mehr Wohnungseinbrüche gegeben als 2018: Die Zahl stieg um 16 auf 51. In diesen Fällen ist die Aufklärung nicht einfach, denn nach Erfahrung der Polizei läuft das „kriminelle Geschäft“ meist arbeitsteilig. Die einen baldowern aus, wo es sich lohnt, einzusteigen, die anderen brechen ein, wieder andere verkaufen die Beute, veräußern das Diebesgut. Die Täter haben es meist auf leicht zu transportierende Sachen abgesehen wie Schmuck, Bargeld, Uhren oder Münzen. Laut Polizei „stecken in der Regel professionell agierende Banden dahinter, die kaum Spuren hinterlassen. Umso mehr ist die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen.“

Die PI habe die örtliche Drogenszene nach wie vor intensiv im Blick und könne schnell reagieren, wenn es erforderlich sei, heißt es in der Bilanz für 2019. Sogenannte Rauschgiftdelikte sind 2019 um 51 Fälle auf insgesamt 246 Fälle gestiegen. Wobei der stellvertretende PI-Chef die Zahlen relativiert: „Viele Fälle, mit deren Bearbeitung schon 2017/2018 begonnen wurde, sind im vergangenen Jahr abgeschlossen worden, tauchen damit in der Statistik auf und sorgen so mit für den Anstieg.“ Zufrieden ist Etzig mit der Aufklärungsquote bei den Drogendelikten: Sie liegt bei 94,7 Prozent.