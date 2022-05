Gesundheit : Fast blind, aber nicht mutlos: Wie Roswitha Karst aus Uersfeld mit ihrer Augenerkrankung umgeht

Info I

Auf Initiative von Roswitha Karst findet im Rahmen des Sehbehindertenmonats 2022 am Mittwoch, 22. Juni, um 16.30 Uhr in der St.Remaklus-Pfarrkirche in Uersfeld ein Gottesdienst für von Sehbeeinträchtigung Betroffene und ihre Angehörigen statt. Auch weitere Interessierte sowie Senioren sind herzlich eingeladen. Die geistliche Leitung hat Pfarrer Ulrich Apelt (Kelberg). Am selben Tag geben als bundesweites Projekt unter dem Motto „Ich glaube – ich werde blind“ bei einer Online-Veranstaltung von 17.30 bis 19.30 Uhr ein Mediziner, Theologen, Seelsorger und Betroffene Antworten auf Fragen, weisen Wege und eröffnen Lebensperspektiven. Anmeldung per E-Mail an kirche@pro-retina.de. Der Sehbehindertenmonat 2022 findet in Kooperation des Deutschen Sehbehindertenverbands, der Deutschen Bischofskonferenz, der Evangelischen Kirche in Deutschland, des Dachverbands der evangelischen Blinden- und Sehbehindertenseelsorge sowie des Deutschen Katholischen Blindenwerks e.V. statt und wird durch die Aktion Mensch gefördert. Mehr Informationen unter www.pro-retina.de oder beim Netzhauttelefon 0800/2272171.