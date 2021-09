Geschichte : Fast vergessen: der Kaiserstein bei Mehren

DARSCHEID/MEHREN Was es mit dem Denkmal mitten im Wald auf sich hat und warum der Geehrte bei der Einweihung nicht dabei sein konnte.

In Dreieckform und etwas vergessen steht das Denkmal da, das dem ersten deutschen Kaiser, Wilhelm I., gewidmet war. Es handelt sich um einen Basaltstein, der 1897 errichtet wurde zum 100. Geburtstag des Kaisers im Beisein von königlichen Förstern, dem Kriegerverein Mehren, fünf Schulen und vielen Besuchern aus den zwei angrenzenden Orten. In dem grauen Stein ist eingemeißelt: „W. I., 1797-1897, 22. März“.

Leider fehlt die Erwähnung des Gedenksteins im Lehwald in vielen Heimatbüchern der Region. Denn der Gedenkstein gilt auch als Kulturdenkmal, das zur Gemeinde Mehren gehört. Heimatforscher Friedhelm Wißkirchen hat sich der Geschichte des Kaisersteins gewidmet. Aber auch der Darscheider Lehrer und Heimatkundler Hans Mühlhaus (1902 bis 2000) hat sich damit befasst; er beschreibt in seinem „Heimatbuch aus der Vulkaneifel“ sogar den Hergang der Erstellung des Kaisersteins.

Weiterhin ist in seinem der Vergangenheit und Gegenwart gewidmetem Buch zu lesen „Unser Kaiserstein im Lehwald erhebt sich am langen Weg der deutschen, aber auch der französichen, sogar der europäischen Geschichte, zwischen der Kriegs- und Friedenszeit. Er zeigt in die Vergangenheit der Kriege und in die Zukunft des Friedens, also rückwärts und vorwärts. Wir wollen zuversichtlich mit ihm nach vorne schauen.“