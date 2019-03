(red) Rund 50 Schüler der dritten und vierten Klasse der Graf-Hartard-Grundschule aus Schönecken erlebten mit ihren Eltern und Lehrerinnen die Faszination einer Fledermausnacht an und in den Birresborner Eishöhlen.

Der Nabu-Fledermausbetreuer Markus Thies aus Pronsfeld hatte sie eingeladen, an einem Netzfang von Fledermäusen teilzunehmen. Die Fledermäuse wachen im März aus ihrem Winterschlaf auf. Von den elf Arten, die in den Eishöhlen vorkommen, bekamen die Teilnehmer in der kalten Nacht das Mausohr, die Bartfledermaus und die Fransenfledermaus zu Gesicht. Die Begeisterung bei Kindern und Eltern war groß. ⇥Foto: Rainer Nahrendorf