Schule : Tolles Staffelfinale im „Film des Lebens“

Die Absolventen der Augustiner Realschule plus in Hillesheim. Foto: Fotostudio Nieder/Picasa

Hillesheim Feierliche Verabschiedung der Abschlussklassen der Augustiner-Realschule plus Hillesheim

„Film des Lebens“ – unter diesem Motto stand die Entlassfeier der Klassen 9c, 10a und 10b der Realschule plus in Hillesheim.

Eingeleitet wurde die in der Kirche, mit einem bewegenden Gottesdienst. Anschließend begann die offizielle Verabschiedung in der Turnhalle.

Ein Highlight des Tages war die Überreichung der Ehrenurkunde der Ministerin für besonderen Einsatz. Diese bekamen in diesem Jahr Nele Struss (10a) und Chiara Incardona (10b).

Im Anschluss wurden die Klassenbesten des Jahrganges durch Rektorin Andrea Stabel und der Vorsitzenden des Fördervereins der Schule Heidi Servos ausgezeichnet. In der Klasse 9c waren das Ibrahim Konu und Julia Bach, in der 10a Nelly Gessler sowie Janine Götten und Paul Gudkov (beide hatten den gleichen Notendurchschnitt) und in der 10b Melissa Grotte und Annemarie Popov.