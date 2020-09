Herbstferien : Ferienaktionstage in Hillesheim und Gerolstein

Gerolstein/Hillesheim Auch in diesem Jahr veranstalten die Häuser der Jugend Gerolstein und Hillesheim und die Jugendpflege der Verbandsgemeinde Gerolstein wieder Aktionstage für Kinder im Alter von acht bis 13 Jahren in den bevorstehenden Herbstferien.

In der ersten Woche (vom 12. bis 16. Oktober) findet eine Medienwoche mit dem Titel „Games-Camp“ in Kooperation mit Medien.rlp lokal-global statt. In der zweiten Woche (vom 20. bis 22. Oktober) heißt das Motto „Herbstzeit“ in Kooperation mit der Kreisjugendpflege. Die Wochen können separat oder auch im Paket gebucht werden. Die Teilnahme an der ersten Woche kostet 50 Euro, an der zweiten Woche 30 Euro.