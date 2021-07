Jugend : Ferienfreizeiten für junge Leute

Dockweiler (red) Die Kreisjugendpflege bietet in den Sommerferien Ferienfreizeiten im Jugendzentrum in Dockweiler an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Vom 16. bis 20. August sind die Eifel-Erlebnistage-Part 2 „Willkommen in den JuDockZ“ geplant für Leute von zehn bis 14 Jahren. Kosten: 50 Euro. Treffpunkt ist jeweils von 10 bis 17 Uhr in den JuDockZ, Vor der Dell 7, Dockweiler.

Vom 23. bis 27. August stehen die Eifel-Erlebnistage-Part 3 „Bushcraft – Survival light“ an: Geboten werden Outdoorabenteuer – unterstützt von den Häusern der Jugend Gerolstein und Hillesheim, der Jugendpflege der VG Gerolstein, sowie dem Landesforsten Rheinland-Pfalz Forstamt Daun. Teilnehmen dürfen Jugendliche ab 14 Jahren. Der Kostenbeitrag beträgt 50 Euro.