Ferien in der Verbandsgemeinde Daun : Ferienprogramm findet trotz Coronakrise statt

Daun Mit der Corona-Krise haben sich einige Veränderungen für die Kinder- und Jugendarbeit ergeben. In pädagogisch betreuten Jugendhäusern aber auch in selbstorganisierten Jugendräumen wurden Hygiene-, Dokumentations- und Abstandsregelungen eingeführt, Öffnungszeiten und Freizeitaktivitäten überdacht.

Die vielen Ehrenamtlichen und Fachkräfte aus der Jugendarbeit in der Region haben sich in den letzten Wochen Gedanken gemacht und ein Programm auf viele Stellen verteilt organisiert und das kann sich hinsichtlich seiner Vielfalt sehen lassen, hier ein paar Beispiele:

Freitag, 11. Juli, Waldtag am Steineberger Keltenring für 6 bis 8 Teilnehmer im Alter von 12 bis 16 Jahren, mit keltischem Kochen und Handwerk; Donnerstag, 16. Juli, mit dem Trial-Motorrad im Gelände unterwegs ab 14 Jahren; Dienstag 21. Juli, Bogenschießen und Geländespiele in Darscheid für zehn Teilnehmer ab der vierten Klasse.