Festival : Sommer, Musik und open air am Maar - "Klassiker auf dem Vulkan" setzt 2020 auf Publikumsmagneten

Sommer, Musik und open air am Maar - "Klassiker auf dem Vulkan" setzt 2020 auf Publikumsmagneten

Die Kölner Mundart-Band Brings spielt am 26. Juni 2020 auf der Open-Air-Bühne am Gemündener Maar. Foto: Fotostudio Nieder

DAUN Die 2020er Auflage des Festivals „Klassiker auf dem Vulkan“ setzt auf Publikumsmagneten und das bewährte Rezept, eingängige Musik in besonderem Naturambiente zu bieten. Der Vorverkauf hat bereits begonnen.

Wenn ein Kulturevent immer mehr Sponsoren anlockt, kann das als Beweis gelten: Die Veranstaltung kommt bei vielen Menschen an, so dass mit der finanziellen oder arbeitstechnischen Unterstützung auch ein Zugewinn an gutem Image verbunden ist. Bei „Klassiker auf dem Vulkan“ geht die Rechnung auf, wie Dauns Stadtbürgermeister Friedhelm Marder erfreut bei der Vorstellung des diesjährigen Festivalprogramms vermerkte: „In der abgelaufenen Saison hatten wir zwölf Sponsoren, jetzt sind es 17 — das ist ein enormer Erfolg!“