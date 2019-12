Kultur : Festlich-heitere Stimmung in der St.-Nikolauskirche

Daun Kammermusikdirektor Johannes Geffert und sein Ensemble überzeugen beim 30. Adventskonzert des Kulturkreises Daun.

Es hat seit 30 Jahren seinen festen Platz im Programm des Kulturkreises: immer am zweiten Advent, immer in der St.-Nikolaus-Kirche in Daun, von der ersten Stunde an mit Professor Johannes Geffert als Organist und musikalischem Leiter (der Volksfreund berichtete). Und wer zu den Stammbesuchern des Konzerts gehört, weiß zudem, dass die freundschaftliche Verbundenheit Gefferts und der jeweiligen Mitglieder des Ensembles (zwei waren es 1989, elf sind es dieses Mal) zudem für eine festlich-heitere Grundstimmung in der Dauner Pfarrkirche sorgt.