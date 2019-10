Natur : Feuerberge in der Eifel

Steffeln (red) Neben einer interaktiven Einführung in die Vulkanologie und Gesteinskunde für angehende Vulkanologe widmet sich der Workshop „Feuerberge in der Eifel“ dem speziellen quartären Vulkansystem und dem, was in ihm zu sehen ist und zu bieten hat.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Festes Schuhwerk und angepasste Kleidung sind empfehlenswert. Fotoapparat, Lupe zum Betrachten von Gesteinsproben sind nützlich. Die Kosten betragen sechs Euro pro Teilnehmer, der Familienhöchstpreis beträgt 20 Euro. Treffpunkt ist um 11 Uhr am Parkplatz Eingang „Vulkangarten Steffeln“.