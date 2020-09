Polizei : Feuerwehr löscht Brand an Mehrfamilienhaus

Die Feuerwehr im Einsatz. Foto: TV/Frank Göbel

Hillesheim Die Polizei in Daun wurde am Samstag, kurz nach 18 Uhr, über einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Hillesheim informiert. Die ersten Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der Brand auf dem Balkon einer Mietwohnung ausbrach.

