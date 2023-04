Sie sprengen jede Frauenquote Wenn neun Frauen auf einmal Feuer und Flamme für die Feuerwehr sind

Oberelz · Eine freiwillige Feuerwehr gibt es in Oberelz in der Verbandsgemeinde Kelberg schon seit 1950. Noch nie hat eine Frau mitgemacht. Doch nun verstärken mit einem Mal neun Frauen die „Mann-Schaft“. Das hat auch mit dem Gemeinschaftssinn in dem kleinen Dorf zu tun.

Neun Frauen sind neuerdings in der Freiwilligen Feuerwehr Oberelz; darauf sind Wehrführer Torsten Schäfer (Zweiter von rechts) und Ortsbürgermeister Albert Grohnert (rechts) mächtig stolz. Foto: Bettscheider Brigitte

Von Brigitte Bettscheider

„Gerne leben in Oberelz“: Das Motto auf den Ortseingangsschildern hatten sich die Bürger vor einigen Jahren auf dem Weg zu einer neuen Dorfinnenentwicklung gegeben. Nun hat es eine neue Dimension erhalten. Denn die neun Frauen (siehe Info), die nach dem Truppmann/frau-Lehrgang die Anzahl der Aktiven in der Freiwilligen Feuerwehr der Elztalgemeinde von sieben auf 16 haben hochschnellen lassen, sorgen zudem für (noch mehr) Schwung im Dorfleben. Und für viel persönliche Begeisterung und Freude, was auch beim Treffen mit unserer Zeitung zum Ausdruck kommt.