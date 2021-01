Nach Sturz in der Nähe des Viadukts : Feuerwehr rettet Schwerverletzten mit Drehleiter

Nach Sturz in der Nähe des Viadukts

Daun Großeinsatz in Daun: Helfer haben einen Mann aus einem steilen Hang gerettet. Der 63-Jährige war abgestürzt und schwer verletzt.

Ein 63 Jahre alter Mann ist am Mittwoch gegen 12.20 Uhr in der Nähe des Viadukts beim Wandern ausgerutscht. Er stürzte in einen steilen, unwegsamen Hang und zog sich dabei derart starke Verletzungen zu, dass er sich selbst nicht aus der misslichen Lage befreien konnte.