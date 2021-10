Neuer Parkplatz : Feuerwehr Schalkenmehren geht gegen Falschparker vor

Viele fleißige Hände an der Feuerwehrbaustelle am Feuerwehrgerätehaus in Schalkenmehren. Die Maßnahme wurde vorschriftsmäßig erledigt. Foto: BERND SCHLIMPEN

SCHALKENMEHREN So soll den Autofahrern an der Wehrzufahrt in Schalkenmehren Einhalt geboten werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bernd Schlimpen

Die Freiwillige Feuerwehr in Schalkenmehren hat eine große Aktion gestartet, damit beim Feuerwehrgerätehaus keine störenden Falschparker mehr Platz finden können. Die Wehr freute sich dafür über die Spende eines Gönners von 2000 Euro.

Die extreme Parksituation im Dorf in den Sommermonaten, ausgelöst von Besuchern der Maare, kann zu Schwierigkeiten bei der Ausfahrt der Feuerwehrfahrzeuge führen. Daher wurde nun der Parkplatz bei dem Gerätehaus erweitert. Viele Feuerwehrleute gingen das Projekt eifrig an. Unterstützung erhielten sie von regionalen Firmen, die bei den vielfältigen Arbeiten mithalfen und die Aktion so ermöglichten.

Wehrführer Peter Plein und sein Stellvertreter Tobias Schmitz erklären den Umfang der Maßnahme: „Nachdem der Parkplatz erweitert war, wurden Schranke und Poller installiert, sowie Schutzketten zur Verhinderung des wilden Parkens an der Feuerwehrausfahrt. Es entstehen mehr Parkplätze für die Einsatzkräfte, die zum Einsatz ans Gerätehaus kommen.“ Auch die Lösung und das Abrutschen des angrenzenden Hangs sei durch eine Stützmauer gesichert, nachdem ein stabiles Grundfundament hergestellt worden sei. „Es war lobenswert, dass sich auch die Ortsgemeinde Schalkenmehren und auch Maardorfbürger mit ihren Baumaschinen beteiligten!“

Nachdem alle Arbeiten zur Parkplatzerweiterung erledigt waren, die per Anfragen an den Ortsgemeinderat schnell und unbürokratisch genehmigt und geplant wurden, folgte ein kleines Richtfest der Bauarbeitertruppe.