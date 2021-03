Blaulicht : Sechstelliger Schaden nach Brand einer Biogasanlage in Wiesbaum

Einsatz in Wiesbaum. Foto: Carsten Rehder/dpa Foto: dpa/Carsten Rehder

Wiesbaum Eine Biogasanlage ist am Montagabend gegen 18.30 Uhr in Wiesbaum in Brand geraten. Ein Großaufgebot an Feuerwehren war erforderlich, um die Flammen in den Griff zu bekommen. Das Feuer konnte aber letztlich unter Kontrolle gebracht werden.

