Dokumentation : Dokumentation einer Reise durch Afrika

Kinder aus Sambia unterstützen Anselm Nathanael Pahnke, der mit dem Rad quer durch Afrika gefahren ist. Foto: TV/Anselm Nathanael Pahnke

Hillesheim (red) Anselm Nathanael Pahnke fuhr mit seinem Fahrrad ein Jahr lang den afrikanischen Kontinent von Süd nach Nord ab. Er dokumentierte seine Reise und seine Begegnungen mit Mensch und Tier mit der Kamera und daraus entstand der Film „Anderswo - Allein in Afrika“, den er am Montag, 20. Mai, um 19 Uhr persönlich in der Eifel-Film-Bühne in Hillesheim vorstellt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken