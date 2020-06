Kommunalpolitik : Forderung nach mehr Transparenz

Daun SPD und UWG fühlen sich laut einer Pressemitteilung unzureichend informiert über die Finanzen der Musikschule des Landkreises, die mit 125 000 Euro gefördert wird.

Die geforderte Überprüfung der finanziellen Situation der Musikschule wurde in den Kulturausschuss und dort wiederum in einen Unterausschuss verwiesen, der vom dritten Beigeordneten des Landkreises, Christoph Bröhl (Hillesheim), geleitet wird. Bröhl sitzt zugleich für die Kreisverwaltung im Vorstand der Musikschule. Doch der Unterausschuss konnte wegen Corona bislang nicht tagen.

In einer Pressemitteilung heißt es nun: „Seither haben wir mehrfach schriftlich und bei der Sitzung des Ausschusses für Gesundheit, Demografie und Kultur am 20. Januar 2020 auch mündlich mehrere Anfragen an die Verwaltung gestellt, außerdem baten wir um Zusendung einiger Unterlagen. Leider wurden unsere Fragen nur unzureichend beantwortet‘, berichtet SPD-Kreistagsmitglied Julia Gieseking.