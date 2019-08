Kunst auf dem Land : Finissage mit Künstler Samy Vermeulen

Gerolstein-Büscheich/Niedereich. (bb) Zum Ende der Saison des Skulpturengartens von Ellen Welten im Gerolstein-Büscheicher Ortsteil Niedereich findet am Sonntag, 25. August, eine Finissage mit einem der Aussteller statt. Der Metallkünstler Samy Vermeulen, der in Deutschland und Indonesien lebt, präsentiert seine Arbeit (Wand- oder freistehende Kamine, Möbel, Skulpturen), und er führt unter dem Motto „steel and flames“ die Entstehung seiner handgeschmiedeten Designunikate vor.

Auch das Atelier der Gastgeberin kann an dem Tag besichtigt werden.

Der Skulpturengarten ist von 11 bis 17 Uhr geöffnet, Samy Vermeulen ist ab 13 Uhr in Aktion. Der Eintritt ist frei. Hunde sind willkommen, müssen aber an der Leine geführt werden.