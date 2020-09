Für 4 Millionen Euro : Firma Pavoy erweitert Produktionsstätte in Hillesheim

Hillesheim Trotz der Coronakrise investiert die Firma Pavoy in Hillesheim in den Ausbau ihrer Produktionsstätte.

In Zeiten, in denen gute Nachrichten eher rar sind, freuten sich Hillesheims Stadtbürgermeisterin Gabriele Braun und Bürgermeister Hans Peter Böffgen über die Einladung des Hillesheimer Unternehmens Pavoy zu einem offiziellen Spatenstich. Denn: Die Firma erweitert ihre Produktionsstätte in Hillesheim für rund 4 Millionen Euro.

Mit diesen Investitionen „wird die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens am Standort Hillesheim weiter gestärkt, neue Arbeitsplätze geschaffen“, so Vorndran.

Die Vertreter von Stadt und Verbandsgemeinde gratulierten dem Unternehmen und seinen aktuell rund 90 Mitarbeitern für diesen richtungsweisenden Schritt. So sagte Bürgermeister Hans Peter Böffgen stellvertretend: „Ein gutes Zeichen für den Standort Hillesheim und die Region in ereignisreichen Zeiten.“ Gerolsteins Wirtschaftsförderer Stefan Mertes sagte: „Pavoy ist ein bedeutender Arbeitgeber in der Verbandsgemeinde Gerolstein. Die Investition sehe ich als besonders positives Zeichen für den Standort Hillesheim in einer schwierigen Zeit an.“