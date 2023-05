Bauprojekt der Bahn Wiederaufbau der Eifelstrecke geht voran — Firma setzt Durchlass bei Bewingen

Im Zuge des Wiederaufbaus der Eifelstrecke hat die Baufirma Leonhard Weiss am Dienstag in Höhe von Streckenkilometer 96.183 in der Gemarkung Bewingen einen neuen Durchlass unter der Gleisanlage verlegt. Die vier Betonteile wurden von Weiss im Stammwerk in Göppingen produziert und mit Schwertransporten nach Pelm gebracht. Von dort wurden die Teile auf der Schiene bis zur 2,8 km entfernten Baustelle transportiert und mit einem Kran eingehoben. Die Arbeiten am Gleiskörper sollen bis Anfang Juni abgeschlossen werden.

Foto: Hoeser Rudolf