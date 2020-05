Soziales : Firma spendet Schutzschilde für zwei Seniorenhäuser

Optik Schäfer aus Gerolstein hat 20 Corona-Schutzschilde für die Pflegekräfte im Maternus Seniorencenter Am Auberg gespendet. Foto: Optik Schäfer

Pelm/Gerolstein (red) Die Firma Optik Schäfer aus Gerolstein – vertreten durch Lydia Schäfer und Tobias Marx – hat jeweils 20 Corona-Schutzschilde für die Pflegekräfte im Maternus Seniorencenter Am Auberg in Gerolstein und in der Maternus Hausgemeinschaft in Pelm gespendet.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Optik Schäfer aus Gerolstein hat 20 Corona-Schutzschilde für die Pflegekräfte der Maternus Hausgemeinschaft in Pelm gespendet. Foto: Optik Schäfer