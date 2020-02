Lebensrettung : First-Responder-Team für Berndorf

Berndorf (red) Um die medizinische Erstversorgung wesentlich zu optimieren wurde das Konzept des „First Responder Berndorf“ ins Leben gerufen. Hierbei werden die First Responder über die Integrierte Leitstelle Trier zeitgleich mit dem Rettungsdienst über Funkmeldeempfänger und Handyapp alarmiert, um in Berndorf bei Herz-, Lungen- und Kreislaufproblemen sowie bei Verkehrsunfällen schnell Hilfe zukommen zu lassen. Das First Responder-Team wird aus drei Personen bestehen. Die First Responder sind mit einer Notfalltasche, Kindernotfalltasche sowie einer Sauerstofftasche ausgestattet. Foto: Paul Becker. Foto: tv/Paul Becker