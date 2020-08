Polizei : Fit werden für die Kontrolle von Tunern

Nürburgring/Trier Die Polizei spezialisiert sich weiter zum Thema illegale Veränderungen an Kraftfahrzeugen. Besonders geschulte Beamte kümmern sich um dieses Aufgabenfeld.

Illegale Veränderungen an Kraftfahrzeugen und die Teilnahme an illegalen Rennen: Mit diesen Themen beschäftigt sich die Polizei in Trier und auch in anderen Dienststellen seit einiger Zeit näher (der TV berichtete). Dabei sind zahlreiche Verkehrsteilnehmer aufgefallen. Die Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz hat nun am Nürburgring eine weitere Fortbildungsveranstaltung zu diesem Themengebiet organisiert. Dabei waren auch Mitglieder der im Bereich der Polizeidirektion Mayen gegründeten „Traffic Enforcement Group“ (TEG). Dabei handelt es sich um eine Kontrollguppe von speziell geschulten Polizisten, die schwerpunktmäßig zuständig sind für Verkehrsüberwachungsmaßnahmen in den Handlungsfeldern „Raser und Poser“, „Motorisierter Zweiradverkehr“ sowie „Alkohol und Drogen“.