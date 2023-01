Kommunikation : Glasfaser in der VG Daun – Schnelleres Internet in Sicht

Daun Bald soll es mit dem flächendeckenden Glasfaserausbau in den Dauner Stadtteilen und den Orten losgehen. Wann und wo die Arbeiten beginnen.

Noch ist Internet via DSL weit verbreitet, eine Leitung mit beispielsweise 100 Megabit pro Sekunde für viele Anwendungen ausreichend. Aber was ist in fünf, zehn oder 20 Jahren? Wie allenthalben prognostiziert, wird der Bedarf an Bandbreite weiter wachsen, und dann ist das Kupferkabel mit jetziger Technik seiner Leistungsgrenze angelangt.

Glasfaser: Wo es in der VG Daun bald losgeht

Die Stadtteile der Stadt Daun und die Orte in der VG Daun haben ein Angebot der Westconnect GmbH (firmierte früher unter dem Namen Westenergie Breitband) erhalten. Mit den Stadtteilen und einer Vielzahl der Ortsgemeinden habe man sich bereits auf den Ausbau verständigt, heißt es aus dem Dauner Rathaus. Dieser beginne in diesem Frühjahr zunächst in Gillenfeld und Schalkenmehren. Über einen Zeitraum von vier Jahren würden dann nach und nach alle teilnehmenden Ortsgemeinden mit leistungsstarkem Internet versorgt. Der Ausbau erfolge in sogenannten „Fiber To The Home“-Bauweise (FTTH), was bedeutet, dass Glasfaser bis ins Gebäude verlegt wird. So seien Übertragungsraten von bis zu 1000 Megabit pro Sekunde möglich.