Natur : Fledermäuse aus der Nähe erkunden

Birresborn/Hohenfels-Essingen (red) Der Naturschutzbund (NABU) veranstaltet am Samstag, 17. August, ab 20.30 Uhr eine Fledermausnacht in den Birresborner Eishöhlen. Hier werden Fledermäus im Netz gefangen und können aus der Nähe betrachtet werden.

Die Exkursion ist für Familien mit Kindern geeignet. Taschenlampen, festes Schuhwerk und dem Wetter angepasste Kleidung sind empfohlen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Bei Regen fällt die Veranstaltung aus. Am Samstag, 24. August, ab 20.30 Uhr gibt es eine weitere Fledermausnacht in den Mühlsteinhöhlen in Hohenfels-Essingen. Foto: Rainer Nahringsdorf