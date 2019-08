Natur : Flugsaugern ganz nahe kommen

Fledermaus-Netzfang an den Birresborner Eishöhlen. Foto: Copyright Rainer Nahrendorf. Foto: TV/Rainer Nahrendorf

Birresborn/Hohenfels-Essingen/Mayen Bei Fledermausnächten in Birresborn (Samstag, 17. August, 20.30 Uhr, an den Eishöhlen), Hohenfels-Essingen (Samstag, 24. August, ab 20.30 Uhr an den Mühlsteinhöhlen) und Mayen (Samstag, 24. August, ab 16 Uhr im Grubenfeld) können Interessierte den Flugakrobaten ganz nahekommen.

Denn: Bei den vom Naturschutzbund und anderen Vereinen veranstalteten Events (die bei Regen ausfallen) werden die Fledermäuse per Netz gefangen und können so aus nächster Nähe begutachtet werden.