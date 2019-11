Idyll : Flieger malen Streifen in das Blau

Ein Blick in den herbstlichen Eifelhimmel und dabei die Liedzeile der Berliner Dancehall-Combo „Seeed“ im Kopf: Da kann schon mal Fernweh aufkommen. Vor allem in Zeiten, in denen sich Meldungen über Kerosinregen über der Heimat mehren. Und schon ist es vorbei mit dem auf den ersten Blick so idyllischen Bild von braun-weißen Kühen unten und weiß-blauem Farbenspiel oben. Foto: TV/Mario Hübner