Demonstration : Margot Käßmann will in Büchel mit Predigt zum Dialog aufrufen

Margot Käßmann will in Büchel mit Predigt zum Dialog aufrufen

Ihre Worte haben Gewicht. Am Sonntag, 7. Juli, wird die evangelische Theologin Margot Käßmann in Büchel predigen. Foto: nora john (noj)

Büchel Bekannte Theologin kommt in die Eifel. Dem Fliegerhorst steht weitere Protestwoche bevor.

Und am Sonntag wird eine der größten Aktionen der vergangenen Jahre erwartet. Mindestens 700 Personen sollen am Sonntag nach Büchel kommen, wenn Margot Käßmann, die ehemalige Bischöfin und EKD-Ratsvorsitzende, vor dem Haupttor des Fliegerhorsts eine Predigt hält.

Die Landesstraße 52 zwischen Alflen und Kreisel wird an diesem und am kommenden Wochenende zeitweise gesperrt, dort werden dann die erwarteten Busse parken, die Aktivisten aus ganz Deutschland nach Büchel bringen.

Es gibt eine Absprache zwischen dem christlichen Aktionsbündnis und anderen Gruppen am Fliegerhorst, dass an diesem Tag keine Go-in- oder Blockadeaktionen stattfinden werden. Blockiert wurde der Fliegerhorst bereits am 28. Juni an allen drei Toren. Etwa 60 Personen der Gruppe „Stopp Ramstein“ kamen nach Büchel, die Polizei löste mit einem größeren Aufgebot die Blockade auf.

Wie sich der Fliegerhorst auf die Demonstrationen vorbereitet, dazu gibt die Bundeswehr keine Auskunft. Klar ist aber, dass momentan in Büchel nur wenig los ist. Am 15. Juli werden die Tornados wieder von Nörvenich nach Büchel verlegt, dann beginnt auch wieder der Regelflugbetrieb, teilt der Standort mit. Am Freitag, 12. Juli, wird der Baufortschritt an der Start- und Landebahn abgenommen. Zudem soll der noch im Bau befindliche neue Zaun sowie eine verstärkte Videoüberwachung am Fliegerhorst Aktivisten davon abhalten, in das Militärgelände einzudringen.