Freizeit : Flohmarkt für Kindersachen

Hillesheim Die Kindertagesstätte Kunterbunt in Hillesheim lädt zum „Flohmarkt Rund um das Kind“ am Samstag, 14. März, von 9 bis 12 Uhr ein. Anmeldungen werden ab sofort angenommen.

Anmeldungen und weitere Informationen in der Kita Kunterbunt in Hillesheim, Lammersdorferstraße 18, per E-Mail an kitakunterbunt@gerolstein.de oder unter Telefon 06593/980 71 41