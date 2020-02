Familie : Flohmarkt rund ums Kind

Hillesheim (red) Die Kindertagesstätte Kunterbunt in Hillesheim veranstaltet im März wieder einen Flohmarkt „Rund ums Kind“. Dafür werden noch Mitstreiter gesucht. Wer Kinderkleidung, Spielsachen, Bücher, Fahrräder oder andere Sportgeräte und alles, was Kinder sonst so brauchen, zu verkaufen hat, kann sich bei der Kita Kunterbunt melden.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Erlös aist für die Kinder der Einrichtung bestimmt. Der Flohmarkt ist am Samstag, 14. März, von 9 bis 12 Uhr Eine Standgebühr wird erhoben und kommt dem Kindergarten zu Gute. Auch ein Verkauf auf Kommission ist möglich.