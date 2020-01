Kommentar : Flucht nach vorn

An 11 000 Unterschriften kontra Biotüte kommt keiner vorbei, auch nicht der ART, der Landrat und die weiteren Unterstützer der Abschaffung der Biotonne im Kreis Vulkaneifel. Aber nur durch diese Initiative wurde mit Zahlen belegt, was schon lange vor dem Start der Unterschriftenaktion feststellbar war: geballter Unmut auf ein – so das Gefühl vieler Bürger – ohne Not aufoktroyiertes neues Müllsystem, das aus Sicht der meisten Bürger nur Nach-, aber keine Vorteile bringt.

Nun will es der Landrat genau wissen und eine Bürgerbefragung auf den Weg bringen. Späte Einsicht? Wohl eher Flucht nach vorn, denn Augen zu und durch ist keine Option mehr.