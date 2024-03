Widerstand aus der Bevölkerung Flüchtlingsunterkünfte in der Eifel: Neue Bürgerinitiative fordert faire Verteilquote

Gerolstein-Michelbach/Deudesfeld-Desserath · Sowohl in Michelbach als auch in Desserath sollten Geflüchtete untergebracht werden, die Bürger wehrten sich dagegen. So ist der aktuelle Stand des Konflikts.

02.03.2024 , 11:23 Uhr

Flüchtlingsunterkünfte: In Deudesfeld-Desserath herrscht angespannte Ruhe, in Michelbach geht es derweil zur Sache. Foto: Nowakowski Vladi

Von Vladimir Nowakowski