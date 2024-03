Kritik an Betreiber des ehemaligen Hotels „Menschenunwürdiges Leben“: Das sagen Anwohner zur Flüchtlingsunterkunft in Desserath

Deudesfeld-Desserath · Noch bevor ein einziger Flüchtling angekommen ist, geistert das Asylbewerberheim in Michelbach bundesweit durch die Medien (am Montag Thema in der ARD-Sendung „Hart aber Fair“). In Desserath leben die Leute bereits seit 2016 mit einer Unterkunft für Asylbewerber. Zeit nachzufragen, wie es ihnen damit geht.

13.03.2024 , 06:13 Uhr

Im Januar protestierten rund 40 Menschen beim Neujahrsempfang der SPD-Vulkaneifel im Forum Daun. Auch im Gespräch mit dem TV äußern die Desserather Kritik gegenüber der Kreisverwaltung und dem Betreiber des Hauses Christina. Foto: Nowakowski Vladi

Von Vladimir Nowakowski