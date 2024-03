Kritik an Landrätin Flüchtlingsunterkunft in Michelbach ist Thema im Kreistag

Daun · Die Fraktionen von CDU und FWG üben massive Kritik an Kreisverwaltung und Landrätin in Sachen der geplanten Flüchtlingsunterkunft im Gerolsteiner Stadtteil, die Verwaltungschefin reagiert und fordert eine Rückkehr zur Sachlichkeit. Am Montag ist das alles Thema im Kreistag.

15.03.2024 , 06:02 Uhr

Steht wegen der geplanten Flüchtlingsunterkunft in Michelbach in der Kritik - und wehrt sich: Landrätin Julia Gieseking. Foto: TV/Kreisverwaltung Vulkaneifel, Meike Welling