Zum Brandschutz in der Flüchtlingsunterkunft Michelbach Nichts vorzuwerfen?

Ein kleiner Einblick in meine Denkstrukturen. Wenn ich mir zu 100 Prozent sicher bin, dass ich mir bei einer Sache nichts vorzuwerfen habe, habe ich auch keinerlei Befürchtungen, dass jemand doch was findet, was das Gegenteil beweist. Was ich damit meine? Hier mal ein Beispiel: Sagen wir, ich würde ein Geschäft verlassen und plötzlich beginnt es am Ausgang, zu piepsen. Der Sicherheitsangestellte fängt mich ab und will meine Taschen kontrollieren. Ich weiß aber, dass ich nichts geklaut habe. Da haue ich ja nicht ab oder fange an, wild herumzudiskutieren. Ich zeige ihm einfach meine Tasche und beweise, dass ich unschuldig bin. Ist doch viel einfacher.