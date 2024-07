Weiterhin Uneinigkeit Flüchtlingsunterkunft Michelbach: Keine Bewohner, aber viel Gesprächsbedarf

Der „Hotel Huschens“-Schriftzug prangt noch auf der Fassade des ehemaligen Hotels in Michelbach. Heute ist es theoretisch eine Flüchtlingsunterkunft. In der sollten – so die ursprünglichen Pläne – mittlerweile schon Dutzende Menschen leben. Der Talweg 2 wäre zum Zuhause von bis zu 60 Geflüchteten geworden. Stattdessen ist es hier ganz still. Der Briefkasten quillt über. Das Gras steht mittlerweile kniehoch – und das Gebäude immer noch leer.