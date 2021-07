Landwirtschaft : Gedenktafel erinnert an Flurbereinigung

Zur Erinnerung an das Verfahren wurde diese Bronzetafel erstellt. Sie wird in Dreis-Brück, nahe der Grenze zu Dockweiler, am „Franzosenkreuz“ angebracht. Foto: Bärbel Kreuter-Engelhardt

Dockweiler/Dreis-Brück (red) In einer kleinen Feierstunde unter Corona­bedingungen hat die Flurbereinigungsbehörde des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum Eifel den Mitgliedern des Vorstands der Teilnehmergesellschaft Dankurkunden für die lang­jährige Zusammen­arbeit überreicht.

Beate Fuchs und Harald Emes vertraten das DLR. Fuchs betonte in ihrer Ansprache, dass die Arbeit mit dem Vorstand überaus kollegial und gut verlaufen sei. Zur Erinnerung an dieses Verfahren für die Autobahn A 1 gibt es eine Bronzetafel. Sie wird in Dreis-Brück am „Franzosenkreuz“ angebracht, nahe der Grenze zu Dockweiler.