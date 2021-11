Fluthilfe : Gerolsteiner Fluthelfer der ersten Stunde saniert Bauwagen für Kinder in Bad Neuenahr

Gerolsteiner Fluthelfer der ersten Stunde saniert Bauwagen für Kinder in Bad Neuenahr

Die Instandsetzung ist bald abgeschlossen, dann wird der während der Flutkatastrophe stark beschädigte Wagen zum Waldkindergarten Bad Neuenahr zurückgeschleppt. Michael Baillivet und sein Vater Roland Baillivet haben 350 Arbeitsstunden investiert, Helmut Graf (Rotary Club Bonn) und Silvia Stelgens (Bunter Kreis Rheinland) sammelten rund 40 000 Euro an Spenden für das Projekt. Foto: Nowakowski Vladi

Gerolstein/Bad Neuenahr-Ahrweiler Es ist nicht bekannt, wie viele Menschen den Flutopfern an Kyll und Ahr selbstlos geholfen haben. Aber es gibt Geschichten, die erzählt werden müssen. Wie die von Michael Baillivet aus Gerolstein.

Gerolstein/Bad Neuenahr-Ahrweiler Die Flutkatastrophe vor nunmehr fast vier Monaten ging für Michael Baillivet persönlich glimpflich aus. „Weder unser Wohnhaus, noch unsere Auto-Waschanlagen in Gerolstein und Hillesheim waren betroffen“, erzählt der 34-jährige Unternehmer. Reines Glück sei das gewesen, weil beide Betriebe und das Haus erhöht lägen, sagt er. „Das Glück hatten andere leider nicht.“

Baillivet, Lukas Caspers vom Unternehmen „becorp“ aus Wiesbaum und Gerd Müller von der Firma „Katec“ aus Jünkerath organisierten Rad- und Tieflader und Bagger – schweres Gerät, das in den völlig von den Wassermassen zerstörten Orten entlang der Ahr dringend benötigt wurde. „Wir haben geholfen, wo immer wir gebraucht wurden“, sagt Michael Baillivet, dem anzumerken ist, dass er seine eigene Leistung während der Hilfsaktion nicht in den Vordergrund stellen will.