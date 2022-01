Bahnverkehr : Gelbe Engel der Schiene wollen bei der Flut gestrandete Loks und Waggons sichern

Gerolstein Eine Abschlepplok der Deutschen Bahn ist auf der Eifelquerbahnstrecke in Richtung Gerolstein unterwegs, um bei der Flut gestrandete Loks und Waggons auszufahren. Dabei wird auch die Bahnbrücke bei Pelm befahren.

Jens Wießner, Vorsitzender des Vereins Eifelquerbahn, meint: „Auch wenn an einigen Stellen noch kleine Nacharbeiten notwendig sind, präsentiert sich die aus dem Dornrös­chenschlaf erweckte Bahnlinie in gutem Zustand.“ Und er fügt euphorisch hinzu: „Die Rheingold-Fahrzeuge erstmals auf der Eifelquerbahn zu sehen, wird sicherlich ein besonderes Highlight sein, auch wenn der aktuelle Anlass, nämlich die Hochwasserkatastrophe, kein Grund zur Freude ist. Aber es wird sicherlich nicht das letzte Mal sein, dass wir die Wagen auf der Eifelquerbahn sehen werden. Dann aber auch mit Fahrgästen“, zeigt sich der Vorsitzende des Eifelquerbahn-Vereins, Jens Wießner, überzeugt.

Die nächste Gelegenheit, noch ohne Fahrgäste, bietet sich bereits am 18. Januar. Dann findet die Überführung der nächsten Fahrzeuge statt. Am Tag zuvor soll die Rückfahrt der zwei V60-Loks in Richtung Gerolstein erfolgen. In dieser Runde sollen zwei weitere Rheingold-Wagen sowie ein Turmtriebwagen (TVT) aus Gerolstein ausgefahren werden.