Gesundheit : Förderkreis spendet Tablet für Patienten im Gerolsteiner St.-Elisabeth-Krankenhaus

Gerolstein (red) Wolfgang Meyer, Vorsitzender des Förderkreises des St.-Elisabeth-Krankenhauses Gerolstein, hat Hausoberin Katharina Schmitt das gewünschte Tablet für Patienten überreicht.

„Das Tablet ist für Menschen gedacht, die keine Chance haben, Besuch zu empfangen oder Kontakt zu Angehörigen zu pflegen. Speziell auch für ältere Menschen, deren Angehörige weit entfernt leben und so per Video­schalte die Möglichkeit erhalten, sich hin und wieder auszutauschen“, sagt die Kranken­haus­oberin. Das Gerät hat der Förderkreis günstig bei der Firma Sünnen in Gerolstein erworben.