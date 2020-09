Fotowettbewerb : „Form und Farbe“ im Chemiesaal

Lightpainting in der Schule: Der Chemieraum im Sankt-Matthias-Gymnasium erstahlt im Rahmen eines Fotowettbewerbs in neuem Licht. Foto: Sankt-Matthias-Gymnasiums Gerolstein/Theresa Thielen, Chrystal Dang, Antonia Löwen

Gerolstein „Form und Farbe“ lautete das diesjährige Thema des Jugendfotowettbewerbs im Rahmen der Dauner Fototage. Was man daraus machen kann, zeigen die Schülerinnen Theresa Thielen, Chrystal Dang und Antonia Löwen.

(ath) Mit „Lightpainting“ setzten sie den Chemieraum des Sankt-Matthias-Gymnasiums in Gerolstein gekonnt in Szene und belegten damit den zweiten Platz in ihrer Altersklasse.