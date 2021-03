Forstwirtschaft : Dem Dauerpatienten Wald droht auch in der Vulkaneifel der nächste (Dürre-)Stress

Abgestorbene Fichten stehen im Nationalpark Eifel in der Sonne. Doch nicht nur im naturbelassenen Forst geraten die Bäume unter Druck. Foto: dpa/Oliver Berg

Daun Der Dauner Forstamtsleiter, Horst Womelsdorf, zieht eine ernüchternde Bilanz und fordert eine konsequentere Klimaschutzpolitik.

(sts) Kranke Bäume, Borkenkäfer, Schneebruchschäden: Nein, viele gute Nachrichten hat Horst Womelsdorf, Leiter des Forstamts Daun, derzeit wirklich nicht zu bieten. Und alle Probleme sind alte Bekannte.

Das Thema Trockenheit begleitet die Forstwirtschaft mittlerweile über Jahre, deshalb ist es laut Womelsdorf erfreulich, dass es Niederschläge gegeben hat, die in den vergangenen Monaten über der durchschnittlichen Niederschlagsmenge eines Winterhalbjahres lagen und die obersten Bodenschichten wieder gut mit Wasser versorgt haben. Dennoch befürchtet der Forstamtsleiter, dass die Wasserdefizite im tieferen Boden noch lange nicht aufgefüllt sind, „so dass für unsere Wälder der Dürrestress wahrscheinlich auch in diesem Jahr anhalten wird.“

In viele Orten Deutschlands seien gerade die höchsten jemals gemessenen Februartemperaturen erreicht worden, was Womelsdorf ahnen lässt, „dass der Klimawandel unvermindert anhält. Die großen Schneemengen im Januar und die niedrigeren Temperaturen in der ersten Februarhälfte sollten über diese Entwicklung nicht hinwegtäuschen.“

Der Amtsleiter mahnt eine konsequentere Klimaschutzpolitik an, „wenn die Wälder eine Chance haben sollen, sich an den Klimawandel anzupassen und damit dauerhaft zum Erhalt unserer Lebensgrundlagen beizutragen.“

Aber nicht genug der schlechten Nachrichten: „Während die meisten nadelholzverarbeitenden Sägewerke Deutschlands 2020 ihr Schnittholz im In- und Ausland gut vermarkten und beste Betriebsergebnisse erzielen konnten, befinden sich unser Wald und unsere Forstwirtschaft in größter Not.“

Die Waldzustandserhebung 2020 habe ergeben, dass nur noch ein Fünftel der Waldbäume über intakte Kronen verfügten, laut Womelsdorf „ein noch nie erreichter Tiefpunkt, seit es diese Auswertung gibt.“ Dürre und Borkenkäfer ließen zudem die Fichte in weiten Teilen Deutschlands großflächig absterben.

Im Forstamt Daun hätten Windwurf und Käfer im vergangenen Jahr bei der Fichte rund 70 000 Festmeter Schadholz verursacht, Holz, das aus dem Wald geschafft und „zu desaströsen Preisen“ verkauft werden musste. Womelsdorf befürchtet, dass im Klimawandel die Borkenkäfermassenvermehrung kaum zu stoppen sein wird und die Waldbesitzer in den nächsten Jahren und Jahrzehnten die Fichte weitgehend verlieren werden.

„Während in den vergangenen Monaten glücklicherweise Sturmschäden in Rheinland-Pfalz weitgehend ausblieben, wurden wir von Schäden überrascht, die wir kaum und schon gar nicht in diesem Ausmaß erwartet hatten“, berichtet der Forstamtsleiter. Die großen Mengen relativ feuchten Schnees hätten im Januar zu enormen Schneebruchschäden geführt. In einer eng begrenzten Höhenzone ab etwa 500 Meter schätzt er die Schäden im Amtsbereich auf etwa 16 000 Festmeter. „Einen Lichtblick gibt es: Das Schneebruchholz ist meist Frischholz, ohne Käferbefall, das momentan, da über die Wintermonate kaum Käferholz angefallen ist, von der Holzindustrie gesucht und zu deutlich besseren Preisen bezahlt wird.“

Bund und Länder haben Hilfsprogramme die für die durch den Klimawandel geschädigten Waldbesitzer aufgelegt, die im Zeitraum bis 2023 bundesweit eine Größenordnung von 1,5 Milliarden Euro erreichen werden. In Kürze wird laut Womelsdorf in Rheinland-Pfalz die Veröffentlichung der neuen Forstfördergrundsätze erwartet. In diesen seien attraktive Förderkonditionen für die Maßnahmen zur Wiederbewaldung vorgesehen.

Eine besondere Finanzspritze für die privaten und kommunalen Waldbesitzer bedeutete in den letzten Wochen die „Nachhaltigkeitsprämie“, mit der den Waldbesitzern in Deutschland allein 500 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden. Für die kommunalen Forstbetriebe im Forstamt Daun fließen aus diesem Programm rund 1,3 Millionen Euro, davon 130 000 Euro in den Forsthaushalt der Stadt Daun.