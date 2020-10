Jagd : Wegen Corona bleibt  jagdliches Brauchtum auf der Strecke

Daun Forstamt Daun hat in diesem Herbst eine der ersten Treibjagden im Land unter Bedingungen der Pandemie organisiert.

(red/sts) Wagen an Wagen reiht sich in der Dämmerung in mit Trassierband markierten Parkbuchten auf der zum Parkplatz umfunktionierten Wiese am Rande des Salmwalds. Dazwischen laufen Leute in orangefarbener Signalkleidung, ausgestattet mit Schutzmasken, und ordnen den Verkehr. Was auf den ersten Blick wie ein Autokino auf freiem Feld anmutet, ist unter Corona-Bedingungen die Versammlung von Jägern zu einer Gesellschaftsjagd des Forstamts Daun.