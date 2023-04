Forstwirtschaft Nie war der Wald so wertvoll wie heute: Matthias Urmes ist der neue Leiter des Forstamts Daun

(sust)„Der Urmes ist jetzt da!“ - „Hallo, hier bin ich!“ Der Dialog, der sich zur Vorbereitung der Feierstunde zwischen Timo Stephan, Vorsitzender des Personalrats des Forstamts Daun, und Matthias Urmes, neuer Forstamtsleiter, abgespielt hat, ist die Quintessenz der Veranstaltung im Dauner Forum. Urmes übernimmt von seinem Vorgänger Horst Womelsdorf die Leitung des Amts in der Kreisstadt. Natürlich gibt es dazu noch einiges mehr zu sagen. Dies tat zunächst Frank Ridderbusch, Leiter der Region Nord von Landesforsten Rheinland-Pfalz. Es stehe ein Generationenwechsel in Daun an und Urmes repräsentiere mit seinen 31 Jahren die junge Generation. Ridderbusch verhehlte nicht, dass die Jungen vor großen Herausforderungen stehen. Der klimakranke Wald müsse widerstandsfähiger gemacht werden, um die bereits deutlich sichtbaren Folgen des Klimawandels durchzustehen. Um den Wald als Erholungsort und gleichzeitig Wirtschaftszweig zu erhalten, seien diese Aktivitäten dringend. „Meine Zeit in Daun verging wie im Flug“, gestand der scheidende Forstamtsleiter, „meine Aufgaben waren sehr vielfältig und kurzweilig.“ Für die Gesamtbetriebsfläche des Forstamts von 18.118 Hektar hat Womelsdorf in den vergangenen viereinhalb Jahren gesorgt. Mit seiner großen Erfahrung, die er unter anderem als langjähriger Leiter des Forstamts Wittlich gesammelt hatte, ging er mit seinem Team umsichtig die vielen Aufgaben an. Dazu gehört insbesondere der Befall mit Borkenkäfern. Ihm werde angst und bange, wenn er die Situation beispielsweise im Harz betrachte, erklärte Womelsdorf. Noch sei der Eifelwald grün, doch angesichts weiterer trockener Perioden werde es auch in unserer Region in den nächsten Jahren Veränderungen geben müssen wie beispielsweise die Öffnung des Waldes für regenerative Energien oder den Ausbau des Wasserrückhalts im Wald.