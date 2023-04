Großes Interesse am Schutz der Wälder Gemeinsam auf der Suche nach Borkenkäfern

Nach einem öffentlichen Aufruf hatten sich viele Interessierte gemeldet, die beim Schutz der Wälder mithelfen wollen, heißt es in einer Pressemitteilung. Denn der Temperaturanstieg und die Trockenheit der vergangenen Jahre haben die Wälder in Rheinland-Pfalz enorm geschwächt. Eine hohe Anfälligkeit für den Borkenkäfer und dessen Massenvermehrung werden erwartet, auch in den höheren, kühleren Lagen der Eifel.