Hillesheim Zwei Linden und drei Kastanienbäume: Waldarbeiter fällen im Auftrag der Stadt Hillesheim die alten und wie sich bestätigt kranken Bäume auf dem zentralen Platz in Hillesheim.

„Schaut euch das mal an, das war höchste Zeit. Soll noch mal einer sagen, es wäre nicht notwendig, diese Bäume umzuschneiden. Hier parken regelmäßig Autos, hier sind Veranstaltungen, hier gehen Kinder mit ihren Eltern regelmäßig zum Kindergarten und zur Grundschule. Was da alles hätte passieren können“, ereifert sich Forstmann Eich. Obwohl er das gar nicht müsste, denn er ist nur ausführendes Organ, fällt unter Aufsicht des städtischen Vorarbeiters Oliver Stein und im Auftrag des Bauausschusses der Stadt die Bäume. Und dennoch kümmert es Ihn. Auch wegen der Angriffe und vielen Hassmails bei Facebook. „Wenn man mich dort als Baummörder oder -verstümmeler beschimpft, dann geht mir das schon sehr nahe. Denn wir schneiden nur die Bäume ab, bei denen es wirklich nötig ist“, sagt er beinahe rechtfertigend. In die gleiche Kerbe schlägt der neue städtische Vorarbeiter Oliver Stein, dem in dieser Sache ebenfalls nicht nur Sympathie entgegenschlägt. Auch er sagt: „Wir müssen uns um die Bäume in der Stadt kümmern und wir packen das Thema jetzt auch endlich mal an. Das sieht zwar im ersten Moment nicht immer schön aus, aber erstens muss es aufgrund der Verkehrssicherungspflicht sein. Und zweitens wird sich das Bild auch bald wieder ändern, wenn neue Bäume gepflanzt werden oder die Zurückgeschnittenen wieder nachwachsen.“

Bei den Passanten, die sich das Treiben am Mittwoch auf dem Viehmarktplatz in gebotenen Abstand anschauen, herrscht überwiegend Akzeptanz. So sagt Wilhelm Simonis, der seine Enkel vom Kindergarten abgeholt hat: „Ich kann mich noch erinnern, wie zur Zeit des alten Stadtbürgermeisters Hank 100 000 Mark in den Erhalt der Bäume gesteckt wurden. Das Geld hätte man besser in die Neugestaltung des Platzes investiert. Von den Bäumen geht ja wohl offenbar eine Gefahr aus. Daher ist es gut, dass sie nun gefällt werden. Das Unglück in Trier ist ja wohl noch allen in Erinnerung. Wenn jetzt alle Bäume weg sind gibt es die Chance, den Platz endlich neu zu gestalten.“ Ein Vater, der ebenfalls seine Tochter aus dem Kindergarten abgeholt hat, sagt: „Wenn man sich die Bäume anschaut und sieht, wie faul sie innen sind, ist es natürlich richtig und gut, dass sie gefällt werden.“